مجلتا “أسامة وشامة” ضيفتا معرض كتاب الطفل الأول في مكتبة الأسد

مجلة أسامة وشامة حلتا ضيفتين على فعاليات معرض كتاب الطفل الأول في مكتبة الأسد الوطنية للحديث عن تجربتهما في مجالي أدب وفنون الأطفال خلال ندوة حوارية.

الندوة التي شارك فيها مجموعة من الكتاب والفنانين الذين أسهموا بنجاح المجلتين من الجيلين الحالي والمؤسس تحدثت فيها الكاتبة أريج بوادقجي رئيسة تحرير شامة فقالت: “تصدر المجلة عن وزارة الثقافة وهي موجهة للأطفال لفئة الطفولة المبكرة من عمر 4 إلى 7 سنوات والتي تتطلب منا مزيدا من الجهود وتضعنا أمام مسؤوليات تربوية ومعرفية وجمالية ولا سيما أنها مرحلة تكوين الطفل”.

وأضافت بوادقجي: “تأسست شامة مطلع العام 2011 وعمدنا منذ عدد تشرين الأول الحالي لإعادة تكوينها لتتناسب تماما مع حاجات الطفل النفسية والمعرفية والجمالية في المرحلة المبكرة عبر النصوص والرسوم المختارة وفق أعلى المعايير لتربية الذوق الفني عند الطفل والذي سينعكس إيجابا على نفسيته وسلوكه خصوصا بعد الظروف التي مرت بها سورية وتأثر بها الأطفال على وجه الخصوص”.

وفي الوقت عينه أشار رئيس تحرير مجلة أسامة قحطان بيرقدار إلى أن المجلة التي تأسست عام 1969 تدخل عامها الخمسين ليحمل الفريق الحالي المشرف على المجلة فوق كاهله إرثا كبيرا صنعه كبار الأدباء والإعلاميين والفنانين مثل عادل أبو شنب وممتاز البحرة وغسان السباعي ونذير نبعة وسليمان العيسى وسعد الله ونوس ما ساعد أسامة على الاستمرار رغم كل المنعكسات السلبية للحرب على سورية مؤكدا أن الجيل الجديد يسعى جهده لاستمرار المجلة بألقها.

ورأت الفنانة لجينة الأصيل التي تعتبر من مؤسسي مجلة أسامة أن المجلة حافظت على عراقتها وحالتها الفنية والثقافية سنوات طويلة لتستمر في ريادتها ودورها بتنشئة الأجيال.

الأديب والشاعر بيان الصفدي الذي يساهم بصورة دائمة في كلا المجلتين تحدث عن استمرار وجود المبدعين الذين يرفدون أدب الطفل في سورية بكل ما هو جديد وملائم للعصر.