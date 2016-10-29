مجلس الأمن الدولي يدين استهدف السفارة الروسية في دمشق بالهاون

أدان مجلس الأمن الدولي الهجوم بقذائف الهاون الذي استهدف السفارة الروسية في دمشق من قبل المجموعات الإرهابية.

وجاء في بيان صادر عن المجلس نقله موقع روسيا اليوم ان “المجلس يدين بجدية الهجوم بقذائف الهاون على السفارة الروسية في دمشق أمس والذي تسبب بأضرار مادية كبيرة”.

وأشار البيان إلى ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية من أي اقتحام وضرر.

وكانت وزارة الخارجية الروسية نددت بشدة بالهجمة الإرهابية الدورية ضد مقر السفارة الروسية بدمشق مشددة على أن روسيا ستواصل محاربة الإرهاب في سورية بلا هوادة.

وتعرضت السفارة الروسية في دمشق أمس لاعتداء بقذائف الهاون من قبل تنظيمات إرهابية مسلحة في الغوطة الشرقية أسفر عن وقوع أضرار مادية دون إصابات.

ومن جهة ثانية أدان مجلس الأمن في بيان له بأشد العبارات عمليات القصف التي استهدفت مدارس في مدن سورية ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الهجمات عليها مطالبا جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي مهما كانت الظروف.

واستهدفت المجموعات الإرهابية المنتشرة في حي الزهراء في حلب أول أمس المدرسة الوطنية في حي الشهباء بحلب بعدد من القذائف الصاروخية ما تسبب باستشهاد 3 أطفال وإصابة 14 آخرين بجروح مختلفة إضافة إلى “وقوع أضرار مادية في الغرف الصفية وبناء المدرسة”.

كما أكد المجلس في البيان على أن كل الأعمال الإرهابية مهما كانت الدوافع وراءها “إجرامية وغير مبررة” وشدد على أن الحل العقلاني الوحيد للأزمة الحالية في سورية يكمن في إجراء عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين.