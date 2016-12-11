مجلس الأمن الدولي يدين تفجيرات القاهرة

أدان مجلس الأمن الدولي التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم داخل الكنيسة البطرسية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأصدر المجلس بيانا تضمن “الإدانة الشديدة لهذا العمل الإرهابي بالإضافة إلى إدانة الهجوم الإرهابي الذي وقع الجمعة الماضي في منطقة الجيزة وأودى بحياة 6 من رجال الأمن المصريين”.

كما أعاد مجلس الأمن التأكيد في بيانه على أن “الإرهاب في كل صوره وأشكاله يمثل تهديدا جسيما للسلم والأمن الدوليين” وضرورة محاسبة مرتكبي ومنظمي وداعمي العمليات الإرهابية ومطالبة جميع الدول وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالتعاون الفعال مع الحكومة المصرية في هذا المجال.

ولفت بيان مجلس الأمن إلى أن العمليات الإرهابية جرائم غير مبررة وأن جميع الدول مطالبة بمكافحة الإرهاب وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

ونقل موقع “بوابة الأهرام” عن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية قوله إن “أعضاء مجلس الأمن أعربوا في بيانهم عن عمق تضامنهم ومواساتهم لأسر الضحايا ولحكومة مصر متمنين الشفاء العاجل للمصابين”.