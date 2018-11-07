مجلس الأمن الروسي: أعداء سورية يزيفون الوقائع حول استخدام الكيماوي

أكد رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن الأطراف المعادية لسورية تزيف الوقائع لاتهام الحكومة الشرعية فيها باستخدام الأسلحة الكيميائية.

باتروشيف ذكر، في كلمة ألقاها بالجلسة الـ 17 لرؤساء المخابرات وهيئات الأمن الروسية، أن أعداء السلطات السورية الشرعية يتهمون دائما دمشق باستخدام الكيميائي ضد المدنيين، ويعثر على ما يسمى بالأدلة على ذلك عن طريق تزييف الوقائع ونشر تسجيلات الفيديو المفبركة من قبل ممثلي الخوذ البيضاء والمنظمات المماثلة الأخرى، وفي الوقت ذاته يعملون ما بوسعهم لإخفاء وقائع استخدام المواد السامة من قبل الجماعات الإرهابية.

رئيس مجلس الأمن الروسي أوضح بأن تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية تعتمد على مصادر ما يسمى “المعارضة”، لافتا إلى أن تقارير البعثة تستند إلى مواد وأدلة حصلت عليها عن بعد، ولا سيما من هياكل “المعارضة”، وبعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإطار عملها في سورية تخرق نصوص معاهدة حظر هذه الأسلحة نفسها.

كما أضاف بأ، عمليات التحقيق نفسها تشهد خروقات كبيرة لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، بعدم توجهها إلى مكان الحادثة وعدم تأمينها سلامة الأدلة المهمة.