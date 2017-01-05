مجلس الأمن يدين الاعتداء على قافلة الأمم المتحدة في أفريقيا

دان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الاعتداء الذي شنه مسلحون أمس على قافلة للأمم المتحدة بأفريقيا الوسطى وراح ضحيته جنديان مغربيان.

وقال المجلس في بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر: “إن الهجمات التي تستهدف جنود حفظ السلام يمكن أن تشكل جرائم حرب ولا بد من تذكير جميع الأطراف بالواجبات المفروضة عليها بموجب القانون الدولي الإنساني” داعياً حكومة أفريقيا الوسطى إلى “التحقيق سريعاً في هذا الاعتداء وإحالة المسؤولين عنه إلى القضاء”.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية بارفيه اونانغا انيانغا علق بالقول انه: “لا شيء يبرر الهجوم على جنود أمميين موجودين في أفريقيا الوسطى لمساعدة البلاد في الخروج من دوامة العنف”.