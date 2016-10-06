مجلس الأمن يصادق على تعيين غوتيريش أمينا عام للأمم المتحدة

صادق مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على تعيين رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق، أنطونيو غوتيريش، أمينا عاما للأمم المتحدة.

وصوتت الدول الأعضاء في مجلس الأمن في اجتماع مغلق، بالإجماع لدعم ترشيح غوتيريش.

وتعليقا على قرار مجلس الأمن، قال غوتيريش: إن ما يشعر به الآن هو “الشكر والتواضع”.

هذا وستتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا نهائيا حول تعيين غوتيريش أمينا عاما للمنظمة في أعقاب الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن.

وبحسب ميثاق الأمم المتحدة، يجب الحصول على دعم ثلثين من العدد العام للأعضاء في الجمعية التي تضم 193 دولة، ليشغل منصب غوتيريش الأمين العام اعتبارا من 1 كانون الثاني 2017 وحتى 31 كانون الأول 2021.

أنطونيو غوتيريش البالغ (67 عاما ) شغل منصبي رئيس الوزراء البرتغالي بين 1995 و2002، ومن 2005 إلى 2015 مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.