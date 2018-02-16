مجلس الأمن يوافق على تعيين البريطاني غريفيث مبعوثا خاصا لليمن

وافق مجلس الأمن الدولي أمس على تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن خلفا للموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي رفض البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس قوله في رسالته إلى مجلس الأمن أن غريفيث الذي يدير مؤسسة المعهد الأوروبي للسلام ومقرها في بروكسل “يتمتع بخبرة طويلة في حل النزاعات والتفاوض والتوسط والشؤون الانسانية”.

وكان غوتيريس أبلغ مجلس الامن الثلاثاء الماضي في رسالة عن قراره تعيين غريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن خلفا للموريتاني ولد الشيخ أحمد.

ولم يتوصل ولد الشيخ أحمد الذي عين في نيسان عام 2015 إلى أي نتيجة لإنهاء العدوان الذي يقوده نظام بني سعود على اليمن منذ آذار من العام ذاته.

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا) فإن 2ر22 مليون يمني اي ما يعادل 76 بالمئة من السكان بحاجة لمساعدة بينما يواجه 4ر8 ملايين شخص خطر المجاعة إضافة إلى وفاة اكثر من 2200 شخص جراء وباء الكوليرا الذي ضرب اليمن منذ نيسان العام الماضي.