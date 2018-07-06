مجلس الامن يفشل بتبني بيان صحفي حول الجنوب السوري

فشل مجلس الأمن الدولي اليوم في تبني بيان صحفي حول الوضع في جنوب غرب سورية بسبب عدم اجماع اعضاء المجلس .

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بعد انتهاء اجتماع مغلق لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في اليمن وجود خلافات بين أعضاء المجلس وقال للصحفيين: إنهم يركزون على وقف الاعمال القتالية ونحن نركز على محاربة الإرهابيين وأشار نيبينزيا إلى أن لدى الجانب الروسي تساؤلات بشأن أعداد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية لافتا إلى أن روسيا توجهت إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للحصول على معلومات دقيقة.

وقال نيبينزيا: إننا موافقون على ضرورة ضمان نقل المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.

يشار إلى أن وفدي السويد والكويت طلبا في نهاية الاجتماع المغلق حول اليمن مناقشة المجلس للحالة في جنوب سورية تحت بند “ما يستجد من أمور”.