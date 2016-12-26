مجلس الشعب: تحرير حلب حطم أحلام الغزاة

أكدت الدكتورة هدية عباس رئيسة مجلس الشعب خلال ترؤسها اليوم الجلسة الحادية والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني أن تحرير مدينة حلب من الإرهاب يمثل “نصرا وإنجازا تهاوت معه أحلام الغزاة من مرتزقة التكفير والإرهاب ومن يقف خلفهم في الإقليم القريب وفي الغرب البعيد”.

وأشارت عباس في بيان تلته باسم المجلس إلى أن “ما كان يخطط لحلب وما كان يراهن عليها كبير جدا” متوجهة بتحية النصر والتبريكات لـ “قائد النصر السيد الرئيس بشار الأسد وللشعب والجيش العربي السوري وأصدقاء سورية وحلفائها وشركائها في النصر وخاصة روسيا الاتحادية وإيران” مشددة على ضرورة “حشد الجهود لإعادة ألق حلب ودورها وطنيا واقتصاديا واجتماعيا”.

وبمناسبة عيد الميلاد المجيد توجهت عباس بالتهنئة للشعب السوري في ذكرى ميلاد رسول المحبة والسلام معربة عن أملها بأن يكون العام القادم عام النصر والسلام الدائم للوطن والعالم أجمع.

كما تقدمت رئيسة المجلس بأحر التعازي إلى روسيا الاتحادية شعبا وقيادة بضحايا الطائرة الروسية المنكوبة “تو 154” وقالت.. إننا “نشد على أيديهم في الأحزان كما في الأفراح فنحن أصدقاء وشركاء في الإنسانية”.