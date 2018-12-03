مجلس الشعب: تحسين المستوى المعيشي والتصدي بحزم لغلاء الأسعار

ناقش مجلس الشعب، في جلسته المنعقدة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، وأكد رئيس اللجنة حسين حسون أنها خلصت إلى عدد من التوصيات العامة على رأسها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وزيادة الرواتب والأجور، وتأمين فرص عمل حقيقية، والتصدي بحزم لغلاء الأسعار، والعمل على استقرار سعر صرف الليرة، والتشدد في مكافحة التهريب.

ودعا تقرير اللجنة إلى إعادة النظر في السياسات الضريبية المعمول بها، والإسراع بإعداد نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية، ويمنع حالات التهرب الضريبي، واستصدار تشريعات للحد من الفساد والروتين والتسيب والترهل الإداري، وقانون جديد للاستملاك، وتسديد قيمة الأراضي المستملكة لمصلحة إدارات ومؤسسات الدولة بالأسعار الحقيقية، وإعادة النظر في الاستملاكات التي لم تستخدم بعد.

وطالبت اللجنة بإحداث مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الشهيد لها فروع في المحافظات ترعى مصالح ذوي الشهداء، وتعنى باحتياجاتهم ومتطلباتهم، وزيادة الدعم لجرحى الجيش العربي السوري، وتأمين مستلزماتهم، وتعزيز نهج المصالحات المحلية، ومعالجة أوضاع المفقودين والمختطفين.

وأكد عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية أن تأخذ الحكومة بهذه التوصيات والمتابعة معها لتنفيذها، وإيجاد حلول حقيقية لمعالجة مشكلة البطالة، وضرورة ربط الأجور بالأسعار، وتكثيف دوريات الرقابة التموينية على الأسواق، وتسهيل إجراءات عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم المحررة.

بدوره أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة عملية الإنتاج، وتوفير مستلزماته بالقطاعين الصناعي والزراعي، وتوفير فرص العمل، والتشدد بمكافحة الفساد والهدر المالي والإداري والتهريب، مبيناً أن اللجنة المكلفة تطوير النظام الضريبي تعمل على إعداد نظام ضريبي يحقق العدالة الضريبية.