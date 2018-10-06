مجلس الشعب: حرب تشرين التحريرية ستبقى ماثلة في وجدان السوريين

أكد مجلس الشعب أن حرب تشرين التحريرية تمثل نقطة مضيئة في تاريخ سورية الحديث لا تزال ماثلة في وجدان السوريين تؤرخ لملاحم ويزداد ألقها في حياة السوريين الذين ساروا على خطى الأجداد للدفاع عن منعة الوطن.

وبمناسبة الذكرى الـ 45 لحرب تشرين التحريرية المجيدة أشار المجلس في بيان له إلى أن ما تتعرض له سورية اليوم من مؤامرات وحرب إرهابية قذرة هو بسبب ثبات مواقفها الوطنية والقومية، لافتا إلى أن المتآمرين نسوا أو تناسوا أن سورية لم تكن يوماً ولن تكون إلا رمزاً للعزة والشموخ والصمود والوحدة الوطنية.

وأوضح المجلس أن إرادة الانتصار عند السوريين واعتزازهم بجيشهم العقائدي البطل وتلاحمهم الوطني تكبر وتتعاظم مع عودة الأمن والأمان والاستقرار إلى كل ربوع أرضهم وأن إرادة الحياة تتحول إلى قوة وعزة وعزيمة ومحبة مع عودة كل أسرة إلى منزلها وكل تلميذ إلى مدرسته وكل طالب إلى جامعته إيذاناً بعودة الحياة الى طبيعتها في كل سورية.

ويحتفل الشعب السوري في السادس من تشرين الأول من كل عام بذكرى حرب تشرين التحريرية المجيدة التي سطر فيها جيشنا العربي السوري أروع صفحات البطولة والمجد حتى غدت هذه الحرب مثالاً ساطعاً لانتصار إرادة الشعوب في مواجهة القوى التي تحتل أراضيها وتحاول استباحة سيادتها وثرواتها.