مجلس الشعب: ستبقى فلسطين في صلب توجه سورية القومي

عقد مجلس الشعب أمس جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وأكد صباغ في كلمة له بمستهل الجلسة دعم سورية للشعب الفلسطيني الذي يجدد تمسكه بأرضه وحقوقه في الذكرى الأولى بعد المئة لوعد بلفور المشؤوم مشدداً على أن القضية الفلسطينية ستبقى في صلب توجه سورية القومي والوطني والرابطة بين فلسطين وسورية رابطة دم وقومية وجغرافياً وتاريخ.

وأوضح رئيس المجلس أن سبب الحرب على سورية موقفها الصامد من القضية الفلسطينية ودعمها للمقاومة وتعزيزها والتمسك المطلق بحقوق الأمة العربية، مبيناً أن سورية رغم كل المؤامرات تمكنت من إفشال المخططات المشبوهة الهادفة لإجبارها على التنازل عن قضيتها المركزية وعروبتها وقضاياها العادلة.

وأحال المجلس عدداً من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وعرضها على المجلس. ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر اليوم “الاثنين”.