مجلس الشعب والحكومة يقدمون واجب العزاء بوفاة الرئيس رفسنجاني

البعث ميديا || بلال ديب:

قدمّت، اليوم، رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس ونائب رئيس المجلس نجدت أنزور وعدد من أعضاء المجلس واجب العزاء ودوّنت الدكتورة عباس كلمة في سجل التعازي.

وقالت الدكتورة عباس: نقدم باسم مجلس الشعب أحر التعازي للشعب الإيراني الشقيق ولقيادته وعلى رأسها السيد علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران بوفاة الرئيس الراحل رفسنجاني الذي كانت له مواقف مشرفة مع الشعب السوري والفلسطيني واللبناني والتي ستبقى محفورة في قلوب السوريين على مدى التاريخ.

وقدم واجب العزاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ووزيرا الداخلية اللواء محمد الشعار والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف حيث دوّن المهندس خميس كلمة في سجل التعازي.

كما قدم واجب العزاء نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة ـ وزير الدفاع العماد فهد جاسم الفريج ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلّحة العماد علي عبدالله أيوب.

وقدم واجب العزاء وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر وعدد من معاوني الوزراء ورجال دين وممثلين عن المنظمات والأحزاب وعدد من السفراء المعتمدين في دمشق.

وأكد الوزير حيدر أن الراحل رفسنجاني كان داعماً للعلاقة الصادقة والصحيحة بين سورية وإيران.

وفي تصريح مماثل عبّر المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية بدمشق مصطفى زنجبر شيرازي عن تقديره وشكره لكل من تقدم بواجب العزاء بوفاة رفسنجاني.