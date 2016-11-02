مجلس الشعب: وعد بلفور لايستند الى أي أساس قانوني أو أخلاقي

أكدت الدكتورة هدية عباس رئيسة مجلس الشعب أن الذكرى الأليمة لوعد بلفور المشؤوم المصادفة اليوم، والذي أعطى لليهود حقا بإقامة ما يسمى وطنا قوميا على أرض فلسطين العربية، لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي وإنما هو عطاء ممن لا يملك لمن لا يستحق.

وأشارت الدكتورة عباس في بيان للمجلس بمناسبة الذكرى الـ 99 لوعد بلفور المشؤوم خلال جلسته المنعقدة اليوم، إلى أهمية العمل على رص الصفوف والتصدي لكل محاولات التجزئة والتفرقة والمخططات الاستعمارية، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وتاريخه ودعم صمود السوريين شعبا وقيادة وجيشا.