مجلس الشعب يتابع مناقشة البيان الحكومي حول مشروع قانون الموازنة

تابع مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الثامنة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس حيث استأنف مناقشة البيان الحكومي المالي حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017.

ودعت الدكتورة عباس في بداية الجلسة أعضاء المجلس إلى تقديم حلول ورؤى تضمن تحقيق إيرادات إضافية لدعم الموازنة العامة للدولة مبينة أن الدولة ما زالت رغم ظروف الأزمة والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري تواصل تأمين الخدمات الأساسية والسلع والمواد التموينية.

وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية اتخاذ إجراءات حقيقية تكفل التخفيف من معاناة المواطنين وتلبية متطلباتهم المعيشية إلى جانب تطبيق الإصلاح الإداري والحد من الهدر في المؤسسات العامة ومكافحة الفساد وضبط الأسواق.

وعلقت الجلسة إلى الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء.

وكان مجلس الشعب بدأ مناقشة البيان المالي الحكومي حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 منذ يوم الأحد الماضي.