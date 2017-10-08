مجلس الشعب يحيي ذكرى تشرين التحرير.. إرث عظيم على طريق بناء سورية المعاصرة

أحيا مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني التي عقدها اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس الذكرى الرابعة والأربعين لحرب تشرين التحريرية.

وأكد صباغ في كلمة له خلال الجلسة أن استذكار حرب تشرين التحريرية يمثل حافزا على شحذ الهمم واستلهام الدروس وتعزيز القدرة على التبصر والاندفاع بحماسة أكبر لصياغة مستقبل سورية.

وقال صباغ: إن “سورية تلتزم بقوة بالإرث العظيم لتشرين التحرير الذي أعاد للعرب الشرفاء ثقتهم بقدراتهم وأسس وعيا راسخا مضمونه الصمود والمقاومة”، مشيرا إلى أن هذا الإرث زاخر بالتقدم على طريق بناء سورية المعاصرة التي تحمل الهم القومي والتي جند أعداؤها طاقاتهم ضدها في حرب وحشية لم يشهد لها التاريخ مثيلا.

بدورهم أشار عدد من أعضاء المجلس إلى المعاني العظيمة لحرب تشرين التحريرية التي سطر فيها الجيش العربي السوري ملاحم البطولة والفداء مبينين أن حرب تشرين تمثل انتصارا لإرادة الشعب السوري في مواجهة العدو الصهيوني الذي حاول استباحة السيادة السورية.

وأكد أعضاء المجلس أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب المدعوم من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وأدواته هي امتداد لما تحقق من انتصارات في حرب تشرين التحريرية التي أعادت للأمة العربية كرامتها.

حضر الجلسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

رفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد.