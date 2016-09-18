مجلس الشعب يدعو برلمانات العالم لادانة العدوان الأمريكي في دير الزور

دعا مجلس الشعب برلمانات العالم إلى إدانة العدوان الأميركي على أحد مواقع الجيش العربي السوري في دير الزور أمس وجميع الجرائم الإرهابية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية باعتبارها إرهابا دوليا مترابطا ضد الشعب العربي السوري وانتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية.

واعتبر المجلس الذي أدان بأشد العبارات هذا العدوان أن” الغارات الأميركية الجبانة على احد مواقع الجيش إسناد مباشر من قبل واشنطن لتنظيم داعش الإرهابي ومحاولة جديدة لتمكينه من السيطرة على مدينة دير الزور التي انتفض أهلها ضد التنظيمات الإرهابية ووقفوا إلى جانب الجيش العربي السوري للدفاع عن المدينة وحماية السكان فيها “.

وأكد المجلس أن هذه الغارات لا تنفصل عن الجرائم الإرهابية التي يرتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي بحق السوريين بشكل عام وبحق أبناء دير الزور الأبية بشكل خاص وقال: إن “الغارات الأميركية كشفت الوجه الحقيقي للإدارة الأميركية وأثبتت بشكل واضح لا لبس فيه زيف ادعاءات واشنطن بمحاربة الإرهاب واستغلالها الوضع الإنساني في سورية واتفاقات التهدئة لمواصلة تدمير الدولة السورية بشكل مباشر وعبر أذرعها الإرهابية التي تحاصر المدن والبلدات وتعمل على تدمير البنى التحتية وقتل الأبرياء”.