مجلس الشعب يناقش المرسوم المتضمّن مهام واختصاصات وزارة الأوقاف ويقرّ تعديل بعض مواده

هذا المقال رقم : 2 من 51 من العدد 2018-10-11-16207

2018-10-11-16207

ناقش مجلس الشعب في جلسته التاسعة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثاني أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس التعديلات التي طرحتها اللجنة المشتركة المشكّلة من لجنتي التربية والتعليم والبحث العلمي والشؤون الدستورية والتشريعية للنظر بالمرسوم التشريعي رقم 16 المتضمن مهام واختصاصات وزارة الأوقاف.
وأقر المجلس تعديل بعض المواد والتعاريف التي اقترحتها اللجنة بعد مناقشة مستفيضة من قبل النواب.
ورفعت الجلسة، التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله، إلى الساعة الـ 11 من صباح اليوم الخميس.

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