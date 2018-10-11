مجلس الشعب يناقش المرسوم المتضمّن مهام واختصاصات وزارة الأوقاف ويقرّ تعديل بعض مواده

ناقش مجلس الشعب في جلسته التاسعة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثاني أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس التعديلات التي طرحتها اللجنة المشتركة المشكّلة من لجنتي التربية والتعليم والبحث العلمي والشؤون الدستورية والتشريعية للنظر بالمرسوم التشريعي رقم 16 المتضمن مهام واختصاصات وزارة الأوقاف.

وأقر المجلس تعديل بعض المواد والتعاريف التي اقترحتها اللجنة بعد مناقشة مستفيضة من قبل النواب.

ورفعت الجلسة، التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله، إلى الساعة الـ 11 من صباح اليوم الخميس.