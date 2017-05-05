مجلس النواب الأمريكي يلغي قانون أوباما كير ويستبدله بآخر

ألغى مجلس النواب الأميركي بأغلبيته الجمهورية قانون أوباما كير للضمان الصحي الذي أقرته الإدارة الأمريكية السابقة خلال عهد باراك أوباما واستبدله بقانون جديد.

وأشارت فرانس برس إلى أن النواب وافقوا على الإلغاء وسط أجواء مشحونة على نص الإلغاء بنسبة 217 صوتا موافقا مقابل 213 صوتا رافضا معظمهم من الحزب الديمقراطي.

وبذلك سينتقل النقاش حول الإلغاء والقانون الجديد إلى مجلس الشيوخ حيث من المتوقع أن يخضع النص لتعديلات واسعة في الأسابيع المقبلة.

وكان ترامب قد هدد أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية بأنه سيعمل على إلغاء هذا القانون واستبداله بآخر وسط معارضة شديدة من قبل الديمقراطيين لهذا الأمر.