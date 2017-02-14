مجلس النواب المصري يوافق على تعديل وزاري شمل 9 حقائب وزارية

وافق مجلس النواب المصري بالأغلبية اليوم على التعديل الوزاري الجديد الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد التصويت عليه.

وذكر موقع “المصري اليوم” أن التعديل الوزاري ضم 9 حقائب وزارية وتعيين 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط .

وشمل التعديل الوزاري تكليف عبد المنعم عبد الودود محمد البنا وزيرا للزراعة وعمر الخطاب مروان عبدالله عرفة وزيرا لشؤون مجلس النواب وسحر .

أحمد عبد المنعم نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي وعلى السيد علي مصيلحي وزيرا للتموين والتجارة ومحمد هشام زين العابدين الشريف وزيرا للتنمية المحلية وهالة حلمي السعيد يونس وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري وخالد عاطف عبدالغفار وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وطارق جلال شوقي أحمد شوقي وزيرا للتربية والتعليم الفني وهشام عرفات مهدي أحمد وزيرا للنقل.