مجلس الوزراء.. إجراءات جديدة لتسويق الحمضيات – تعيين الخريجين العشرة الأوائل في تخصص “التقانة” – استخدام الطاقة البديلة

أقر مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات الجديدة لتسويق موسم الحمضيات ودعم إنتاجه وتسويقه محلياً وخارجياً تتعلق بدعم الشحن والنقل وتتضمن قيام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بدعم الحاويات المصدرة بحرا بمبلغ 1600 دولار لكل شاحنة وحاوية وقيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدعم عمليات نقل وتسويق الحمضيات وتوفيرها في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة وتصدير الفائض منها.

وتنفيذا لخطة مراجعة بدلات استثمارات الدولة اطلع المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على إجراءات محافظة دمشق لمعالجة واقع الاستثمارات وتم التأكيد على تشكيل فريق دعم فني في المحافظة يتابع الخطوات التنفيذية لهذا العمل وتطوير النظام الداخلي للمحافظة وذلك بعد عرض قدمه الدكتور بشر الصبان محافظ دمشق حول استثمارات المحافظة.

ودرس المجلس مشروع قانون بجواز تعيين الخريجين العشرة الأوائل في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة وذلك نظرا للحاجة الماسة للعديد من المهن الضرورية لمرحلة إعادة الإعمار.

وطلب المجلس من كل الوزارات التوسع باستخدام الطاقات المتجددة وتحفيز القطاع الخاص على استخدامها بمختلف المجالات وضرورة نشر هذه الثقافة بين المواطنين لتكون في كل منزل ومحل ولاسيما في ظل تأمين مستلزماتها من الإنتاج المحلي.

وقدم وزير النفط المهندس علي غانم عرضا حول تتبع تنفيذ الخطة الحكومية في محافظة ديرالزور، موضحا أن عدد المشاريع المستهدفة في المرحلة الأولى بلغ /38/مشروعا تم إنجازها بالكامل كما بلغت قيمة الأعمال المنفذة من الوزارات في القطاعات الخدمية حتى الآن/11ر19/مليار ليرة.

ووافق المجلس على فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المناطق الحرفية والصناعية الجديدة بعد إنجاز أعمال البنى التحتية والخدمات كما طلب من الجهات المعنية الوقوف على واقع المقاسم المتعثرة في المناطق الصناعية والحرفية ومعالجتها.

وفي تصريح للصحفيين أشار وزير النفط والثروة المعدنية إلى أن/195/ألف أسرة عادت إلى محافظة ديرالزور وبلغ عدد العاملين فيها حتى الآن 25 ألف عامل وعدد المدارس المفتتحة 257 مدرسة تقدم خدماتها لـ/92300/طالب وبكادر تدريسي يقدر بـ/10500/مدرس.

وأوضح الوزير غانم أن هناك /22/ مخبزا و/9/ مخابز صغيرة بواقع إنتاجي /85/ طنا يوميا و/10/ صالات للسورية للتجارة و/29/ مركزا صحيا عاملا و/3/ عيادات متنقلة ووصل عدد الأطباء في مشافي المحافظة إلى /140/ طبيبا و/7/ سيارات إسعاف و/4/ برادات خاصة باللقاح، إضافة إلى المجمع الطبي ويتم حاليا تجهيز 14 مركزا صحيا خلال الفترة القادمة.

ولفت الوزير غانم إلى أنه تم خلال الفترة الماضية افتتاح/30/محطة مائية بواقع تغذية يبلغ/7830/مترا مكعبا بالساعة وتوجد /19/ محطة وقود ومعمل لإنتاج أسطوانات الغاز بطاقة إنتاجية/1800/أسطوانة بالساعة كما وصل للمدينة منذ تحريرها حتى تاريخه /15/ مليون ليتر من المازوت و/9/ ملايين ليتر من البنزين و/5300/طن من الغاز وبلغ الانتاج من الحقول المؤهلة ما يقارب 4 آلاف برميل ومن المخطط الوصول إلى طاقة إنتاجية /6/ آلاف برميل

وبين وزير النفط أن هناك 6 مقاسم هاتفية تحتوي على/38200/ خط و7 آلاف بوابة إنترنت وتم تأهيل مقسمين خلال المرحلة الحالية ليصل عدد الخطوط إلى 45200 خط و9 آلاف بوابة إنترنت، كما تمت إزالة الأنقاض من المدينة بنسبة 70 بالمئة وتأهيل 4 دوارات وإثنان قيد التأهيل وتزفيت 11 شارعا وإنارة 5 أحياء بالطاقة الشمسية وإيصال الكهرباء إلى كل احياء المدينة، لافتا إلى أن هناك /23/وحدة إرشاد زراعي تعمل في المحافظة وهناك خطة لزراعة 35 ألف هكتار بالقمح و10 آلاف هكتار بالقطن وتم إنتاج /52/ألف غرسة وتسويق/1600/طن قطن ورصد 7ر2 مليار لإعادة تأهيل المبقرة في ديرالزور.

ولفت الوزير غانم إلى أنه تمت المباشرة بصرف المبالغ التي خصصت أثناء زيارة الوفد الحكومي الاخيرة لمحافظة ديرالزور والتي تقدر بـ/850/مليون ليرة للقيام بعدد من المشاريع الخدمية.

وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف بين أن المجلس وافق على مشروع مرسوم تعيين الخريجين العشرة الأوائل في كل معهد واختصاص وقسم في المعاهد التقانية التابعة لوزارة التعليم العالي أو الوزارات الأخرى وسيتم رفعه للجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، مشيرا إلى أن هذا المرسوم يساعد في تأمين فرص عمل لهذه الشريحة من الطلبة الخريجين إضافة إلى تأمين الموارد البشرية لقطاعات العمل المختلفة.

بدوره أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل الى واقع تسويق محصول الحمضيات للعام الحالي والإجراءات المتخذة من الوزارات ذات العلاقة وحزمة الاجراءات التي تم اتخاذها والإجراءات التي يجب القيام بها ليكون التسويق لهذا العام بالصورة المناسبة ويحقق سعرا عادلا بالنسبة للفلاحين.

محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان أشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات منذ بداية 2018 لتقييم بدل الاستثمارات وتم إنهاء تقييم 80 بالمئة من العقارات ووافقت الحكومة على زيادة اللجان القضائية لهذه المهمة بما يؤدي إلى اختصار الفترة الزمنية المقررة لإنجاز العمل إلى النصف.

وبين الصبان أنه تم إنجاز المصورات التنظيمية التصويرية التفصيلية والتنفيذية لمناطق /برزة والقابون وجوبر/ والأولوية لمجمع القابون الصناعي، موضحا أن الجلسة تطرقت لمناقشة الإشغالات حيث تم تخصيص منطقة في باب شرقي /الزبلطاني/ لعوائل الشهداء وجرحى الجيش وسيتم وضعها في الاستثمار بعد إعادة تأهيلها، كما تمت الموافقة على المقترح الخاص بمعالجة الاستثمارات المتعثرة وفق جدول زمني محدد ومقترح توجيه الانذارات لمالكي الاستثمارات الخاصة القائمة على أرض محافظة دمشق لإعادة تأهيلها ووضعها موضع الاستثمار.

وأكد محافظ دمشق أن معالجة مناطق المخالفات ضمن المدينة ومناطق التوسع في دمشق تحتاج إلى برنامج زمني طويل.