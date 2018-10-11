مجلس الوزراء: صدور نظام الحوافز للعاملين في الهيئات المستقلة التابعة لوزارة الصحة

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس نظام الحوافز للعاملين في الهيئات المستقلة التابعة لوزارة الصحة.

ويتم منح الحوافز وفق مجموعتين تتضمن الأولى الأطباء الاختصاصيين وغيرهم من الأطباء العاملين في الهيئات متعاقدين ومعينين على الملاك والصيادلة العاملين في المخبر.

ويتم احتساب كتلة الأطباء من كتلة الإيرادات العامة لاحتساب الحوافز وفق الآتي.. كل عمل طبي تكون الخدمة الطبية أساسه يحتسب حافز بنسبة 55 بالمئة من الأجر وكل عمل طبي يقوم الطبيب به بمساعدة جهاز يحتسب حافز بنسبة 30 بالمئة من الأجر وكل عمل طبي يكون الجهاز أساس عمله مع إشراف طبي تكون نسبة الحافز 15 بالمئة وكل عمل طبي يكون الجهاز أساس عمله ويقوم الطبيب بتصدير تقرير فني نسبة الحافز 10 بالمئة وأجور تدريب طلاب جامعات ومعاهد خاصة نسبة الحوافز 55 بالمئة.

أما المجموعة الثانية فتشمل بقية العاملين في الهيئات الذين لم يرد ذكرهم ضمن المجموعة الأولى بنسبة تعادل 35 بالمئة من الإيرادات الفعلية ويتم تعزيز حصة العاملين من خلال مبالغ الحسميات المخففة لمجموعة الأطباء والمجموعة الثانية ومن خلال إضافة حصة طبيب وفني التخدير وأطباء الطوارئ والعناية في حال تقاضيهم مكافآت.

ويتم صرف الحوافز المنصوص عليها في هذا القرار للفئات المستفيدة كل ثلاثة أشهر وذلك من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية من موازنة الهيئات دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتصدر بقرار من المدير العام.