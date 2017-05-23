مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية… العلاقة مع وسائل الاعلام ..لجنة لتتبع تنفيذ المشروعات التي تم إطلاقها في حماة ..تعيين خريجي الكليات التطبيقية

جدد مجلس الوزراء التأكيد على الاستمرار بالنهج الواضح فيما يخص العلاقة مع وسائل الإعلام والإعلاميين عبر الانفتاح على هذه الوسائل والتواصل الدائم مع الإعلاميين وتوفير المعلومات وتقديم التسهيلات لهم بما يمكن الإعلام من القيام بالدور المنوط به ليكون شريكا فاعلا للحكومة في التنمية بمختلف القطاعات ووسيطا أساسيا بين الحكومة والمواطنين.

وأكد المجلس على جميع وزارات الدولة الاهتمام بعمل المكاتب الإعلامية وتوفير كل مستلزماتها التقنية وحاجتها من الكوادر البشرية لأن تكون مؤهلة لإنتاج المعلومة وتقديمها إلى كل وسائل الإعلام بسهولة ويسر وبما يعرف المواطن بالأعمال التي تقوم بها المؤسسات العامة والخدمات التي يحتاجها المواطن منها.

وقرر المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس تشكيل لجنة متابعة برئاسة وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن لتتبع تنفيذ جميع المشروعات التي تم إطلاقها خلال زيارة الوفد الحكومي برئاسة المهندس خميس إلى محافظة حماة مؤخرا ووضع برنامج زمني محدد لإنجاز المشروعات وبما يضمن تحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات بالمحافظة وتحسين الواقع الخدمي على جميع المستويات.

وكلف المجلس وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية بمتابعة مشروعات التنمية الاقتصادية والاستثمارية في محافظة حماة نظرا للمؤهلات الكبيرة التي تمتلكها المحافظة في جميع المجالات والتواصل مع رجال الأعمال الراغبين بالبدء بمشروعات استثمارية في المحافظة والذين أبدوا اندفاعا كبيرا خلال لقائهم مع الوفد الحكومي مؤخرا.

وحرصا من الحكومة على ترميم قطيع الثروة الحيوانية من الأبقار ورفده بسلالات أجنبية ذات إنتاجية عالية ما يؤدي إلى توفير المنتجات الحيوانية الضرورية للاستهلاك المحلي وتشجيعا للموردين والمربين درس المجلس مشروع قانون بإعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة عامين من تاريخ 4-6-2017 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

وطلب المجلس من وزارات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي والسياحة إحداث مراكز تسويق لمنتجات المرأة الريفية في مراكز المحافظات لزيادة الفرص التسويقية لهذه المنتجات وتنفيذ خطة الحكومة لدعم التنمية المحلية وبما يشجع النساء في الريف على تكوين مشروعات خاصة بهن في جميع القرى والبلدات إضافة إلى وضع آلية واضحة للتسويق.

ووافق المجلس على كتاب وزارة التعليم العالي المتعلق بتعيين خريجي الكليات التطبيقية من جميع الاختصاصات وذلك نظرا لاقتراب تخريج الدفعة الأولى من الدارسين في هذه الكليات حيث اقترحت الوزارة مخاطبة الجهات العامة ذات الطبيعة الإنتاجية لبيان حاجتها من الخريجين ليصار إلى تعيينهم.

وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري عرضا عن خطة عمل الوزارة وإجراءاتها في مجال تطوير نظم حماية الأسرة ومراكز التنمية المجتمعية وتطوير المنظمات غير الحكومية وبرامج تنشيط سوق العمل واستكمال مشروع حقوق الطفل وتعديل إحداث قانون الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استراتيجيات وبرامج رعاية الأسرة والتوسع في برامج التنمية الريفية.

وأكد المجلس ضرورة تطوير الهيكلية الإدارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد ضم الوزارتين وتبعية السجل العام للعاملين بالدولة للوزارة وتأهيل الكادر البشري ليكون بالمستوى المطلوب وتقييم عمل بعض المؤسسات التابعة للوزارة وضبط عمل الجمعيات وإعادة النظر بآلية منح التراخيص للجمعيات.

وحدد مجلس الوزراء دوام الجهات العامة خلال شهر رمضان المبارك من التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.