مجلس الوزراء يخصص مليار ليرة لمحافظة حماة لتحسين الواقع الخدمي فيها

طلب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم من وزارة السياحة الوقوف على واقع المنشآت السياحية المتوقفة والمتعثرة من أجل اجتراح الحلول لعودة إقلاعها وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين في القطاع الخاص السياحي.

وناقش المجلس مشروع مرسوم يقضي بإحداث معهد باسم المعهد العالي للغات مقره جامعة حماة.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ مليار ليرة سورية من الإيرادات المحلية لمصلحة محافظة حماة لدعم الموازنة المستقلة بهدف تحسين الواقع الخدمي وإنجاز بعض المشروعات المتعلقة بالخدمات العامة.