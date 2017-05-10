مجلس الوزراء يصدر اللائحة الإسمية المستحقين “لفرص العمل” من ذوي الشهداء العسكريين

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء اللائحة الأسمية لـ 350 طلبا خاصا بذوي الشهداء العسكريين المستحقين “لفرصة العمل” بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط من قبل اللجنة الخاصة بتعيين ذوي الشهداء في رئاسة مجلس الوزراء حيث تمت موافاة المحافظات بإضبارة كل مستحق فرصة عمل لتقوم المحافظة بدورها بالمفاضلة بين الرغبات الموجودة المقدمة من ذوي الشهيد في تحديد مكان التعيين في الجهات العامة على أن يراعى وضع زوجة الشهيد لجهة تحديد مكان العمل بحيث يكون قريبا إلى مكان إقامتها قدر الإمكان في حال وجود أطفال يحتاجون لرعايتها.

وأوضحت اللجنة المختصة في رئاسة المجلس أنه تم دعوة المحافظين لإيلاء الأهمية اللازمة والمفاضلة الدقيقة بين الرغبات المقدمة من ذوي الشهداء ومن ثم تقوم المحافظة بموافاة رئاسة مجلس الوزراء بنسخة عن صكوك التعيين المبرمة مع الجهات العامة للطلبات التي تمت معالجتها إضافة إلى الطلبات التي لم يتم معالجتها مرفقة بأسباب عدم المعالجة ليتم البحث بوضعها من حيث مكان العمل.

وبينت اللجنة وجود نحو300 طلب جديد سيتم أيضا معالجتها وهذا يستدعي إنهاء توظيف الدفعة الأولى حتى يتم الموضوع بشكل منتظم وميسر لذوي الشهداء.

يذكر أن طلبات التعيين وصلت إلى مجلس الوزراء على دفعات بعد أن قام ذوو الشهداء بتقديمها في مكاتب شؤون شهداء الجيش والقوات المسلحة بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية في المحافظات حيث ترسل الطلبات إلى مكتب شؤون الشهداء المركزي “العسكريين” في دمشق والذي يتبع لوزارة الدفاع ليتم تدقيق هذه الطلبات للمرة الثانية ويتم إدخال البيانات إلى المنظومة المؤتمتة للتأكد من شروط الاستفادة من فرصة التعيين ويتم تحويل صيغة الطلب الخطي إلى طلب الكتروني.

وترسل جميع الطلبات المقبولة في هذه المرحلة مجمعة بنسخة الكترونية إلى رئاسة مجلس الوزراء على شكل لائحة إجمالية مرفقة بالملفات الورقية الخاصة بها وفي المرحلة الثانية تخضع هذه الطلبات للدراسة والتأكد من مطابقتها لشروط الاستفادة من فرصة التعيين.

أما في المرحلة الثالثة فيتم إصدار لوائح الطلبات المقبولة موقعة من أعضاء اللجنة ومصادق عليها من رئيس مجلس الوزراء ليتم في المرحلة الأخيرة إصدار كتب فردية بأسماء المقبولين وفق اللوائح السابقة إلى الجهات صاحبة التعيين.

تجدر الإشارة إلى أن منظومة العمل الخاصة بهذا الموضوع هي منظومة مؤتمتة ومتكاملة وتمكن جميع الجهات المعنية من الاطلاع على البيانات المتعلقة بهم إضافة إلى انتقال المعلومة لصك التوظيف بطريقة الكترونية عبر منظومة الربط الضوئي التي ترتبط بها جميع الجهات المعنية وترتبط رئاسة مجلس الوزراء مع جميع الجهات ذات الصلة وفق هذه المنظومة ضمن نظام مؤتمت يمثل مجموعة من الصلاحيات والمعلومات والبيانات ابتداء من إدخال البيانات وانتهاء بإصدار صك التعيين.