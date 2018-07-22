مجلس الوزراء يوافق على رصد المبالغ المالية اللازمة لتغطية نفقات إجراء انتخابات مجالس الإدارة المحلية

وافق مجلس الوزراء على رصد المبالغ المالية اللازمة لتغطية النفقات التي يتطلبها إجراء انتخابات أعضاء المجالس المحلية لعام 2018 المقررة في 16أيلول المقبل وتأمين كل مستلزمات إنجاحها.

وقرر المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس اعتماد مقترحات الجهاز المركزي للرقابة المالية لتطوير عمل الجهات العامة لناحية الشفافية وذلك بعد الاستماع للعرض المقدم من الأمانة العامة لرئاسة المجلس والجهاز المركزي عن الأعمال المنجزة للإدارات الفنية في المركز والفروع لعام 2017.

وتضمن التقرير قيمة المبالغ المكتشفة والمستردة ونتائج التحقيق في القطاعين الإداري والاقتصادي.

كما قرر المجلس التوسع بإقامة المعسكرات الصيفية الترفيهية في جميع المحافظات بشكل سنوي لكل أبناء الوطن وخاصة أبناء الشهداء والجرحى.

وحدد المجلس أولويات التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة من خلال تقديم الدعم الأكبر للقطاع الزراعي وتأمين مستلزمات التوسع به ثم الإنتاج الصناعي والحرفي يليهما قطاعات التجارة والسياسة المالية وأخيرا قطاع المصارف الذي يحتاج لتشريعات جديدة.

وشكل مجلس الوزراء لجنة مركزية برئاسة الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لمتابعة تنفيذ الخطة الحكومية “الخدمية والتنموية” وعودة كل الخدمات للمناطق المحررة من الإرهاب في محافظة درعا ولجنة برئاسة وزير الدولة رافع أبوسعد لمتابعة تنفيذ الخطة الحكومية في المناطق المحررة من الإرهاب بمحافظة القنيطرة.

واعتمد المجلس الخطة المقدمة من وزارة التعليم العالي لتطوير الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي لناحية البنى التحتية والتجهيزات والكوادر البشرية الطبية والتمريضية وأطباء التخدير وتأمين الأجهزة المتطورة.

ووافق المجلس على إعفاء مستوردات القطاع العام من الجمهورية الإسلامية الايرانية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر اعتباراً من 1-7-2018 ولغاية 31-12-2018.