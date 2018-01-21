مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية بالحسكة يدين العدوان التركي

أدان مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية بالحسكة عدوان النظام التركي على منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي مشيرا إلى أنه يأتي استكمالا لدوره في دعم التنظيمات الإرهابية.

وأوضح المجلس في بيان أن عدوان النظام التركي يعد خرقا لاتفاق مناطق تخفيف التوتر من خلال التنسيق المباشر مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي ودعمه في إدلب بمواجهة الجيش العربي السوري.

وأكد المجلس أن عفرين ومنبج وكل الشمال السوري جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وأن العدوان على عفرين اعتداء على الشعب السوري داعيا إلى الوقوف صفا واحد لمواجهة العنجهية العثمانية الجديدة.

وأشار المجلس إلى التواطؤ الأمريكي التركي حيال ما يجري في عفرين والمنطقة لافتا إلى التنسيق المباشر بين الطرفين لاستهداف الشعب السوري واحتلال أرضه.