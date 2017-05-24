مجلس محافظة اللاذقية: مكافحة الفساد – صلاحية لإقرار الخطط – تشجيع الاستثمار

ناقش أعضاء مجلس محافظة اللاذقية خلال دورته العادية الثالثة سبل تطوير القطاعات الخدمية ومراقبة أداء المؤسسات العامة وتصويب الأخطاء ومكافحة الفساد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

ودعا الأعضاء إلى إجراء مراجعة لعمل المجلس ودوره في الفترة الماضية وممارسة صلاحياته في إقرار الخطط ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة وإقرار برامج تشجيع الاستثمار وغيرها من الصلاحيات والاختصاصات التي تتمتع بها المجالس المحلية.

كما طالبوا أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة بممارسة صلاحياته في تقييم الإدارات العامة وتفعيل لجان المجلس بما يؤدي إلى تحقيق تغيير نوعي في أداء المؤسسات وزيادة الخدمات في كل أنحاء المحافظة .

وكان مجلس محافظة اللاذقية طالب خلال اجتماعه أمس بتأمين عمال لشركة الساحل لغزل جبلة وصيانة طريق دمسرخو وإصدار المخطط التنظيمى لمدينة اللاذقية.