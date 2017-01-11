مجلس محافظة درعا.. زيادة مخصصات المحروقات ومعالجة اوضاع الابار المخالفة

تركزت مطالب اعضاء دعا اعضاء مجلس محافظة درعا خلال انعقاد الدورة العادية الاولى لمجلس المحافظة فى صالة المجمع الحكومى اليوم الى زيادة مخصصات المحافظة من البنزين والمازوت والكهرباء وتحسين جودة الخبز فى مخبز درعا الاول ومعالجة اوضاع الابار المخالفة فى بلدتى تبنة والقنية وافتتاح السوق الرئيسية بدرعا و الاسراع فى عملية استثمار الاكشاك المخصصة لذوى الشهداء.

واشار محافظ درعا محمد خالد الهنوس الى ان المحافظة تتخذ كل التدابير لتامين مستلزمات الحياة اليومية وخاصة المازوت والبنزين والغاز والخبز مؤكدا على قمع كل المخالفات التى تقع على شبكات المياه والكهرباء والعمل على تحسين واقع الخبز فى مخبز درعا الاول والسعى الدائم لتامين اسطوانات الغاز للمواطنين بالاسعار الرسمية من خلال اعتماد الية جديدة للتوزيع المباشر.

ولفت المحافظ الى دور مجالس المدن والبلدات فى ايجاد موارد ذاتية من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية تشاركية مع القطاع الخاص واعادة النظر فى بدلات الاستثمار وفرض الضرائب على المحال التجارية وفق اسس عادلة مشيرا الى ان المحافظة بموجب صلاحيتها سترفد كل مجالس المدن والبلدات بالموظفين و//ستقوم بحل المجالس فى حال عدم قيام الاعضاء بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم//0

بدوره اكد امين فرع درعا لحزب البعث العربى الاشتراكى كمال العتمة ضرورة محاربة الفساد والإرهاب بالتوازى مع انجاز المصالحات المحلية لافتا الى دور اعضاء مجلس المحافظة فى توعية المواطنين //لاشتراكهم فى صنع الانتصارات التى يحققها الجيش العربى السورى على امتداد ساحة الوطن//.

كما اشار رئيس مجلس المحافظة هانى الحمدان الى الدور الملقى على عاتق اعضاء المكتب التنفيذى ومجلس المحافظة فى الرقابة على اداء وعمل المؤسسات الحكومية منوها بانتصارات الجيش العربى السورى على الارهاب وتضحياته الجسام لإعادة الامن والاستقرار الى كل ربوع الوطن.

فى حين اوضح مدير الموارد المائية المهندس عكاش علوه ان سبب عدم معالجة اوضاع الابار المخالفة وغير المرخصة فى القنية وتبنة والبالغ عددها /12/ بئرا //يعود الى صعوبة وصول الاليات اليها فى بداية الازمة//لافتا الى ان المديرية تقوم بمعالجة كل المخالفات وفق قانون التشريع المائى وفى المناطق التى يمكن الوصول اليها وتقمع كل المخالفات فى المناطق الامنة وتغلق كل الابار غير المرخصة بما لا يؤثر على الانتاج الزراعى وتم تنظيم ضبوط بحق مزارعين تجاوزوا الخطة الزراعية كما تمت تسوية اوضاع بعض الابار المخالفة وفق القوانين النافذة.

كما اشار مدير الزراعة المهندس عبد الفتاح الرحال الى التعليمات الحكومية القاضية بزراعة كل الاراضى ضمن المناطق الامنة سواء على الابار المرخصة وغير المرخصة بهدف زيادة الانتاج وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية وكالخضار

حضر اجتماع مجلس المحافظة عدد من اعضاء مجلس الشعب عن محافظة درعا وعدد من اعضاء قيادة فرع درعا لحزب البعث ومديرو الدوائر والمؤسسات الحكومية.