مجلس محافظة دمشق: الإسراع بتأهيل البنى التحتية في المناطق التي أعاد إليها الجيش الأمن والاستقرار

دعا أعضاء مجلس محافظة دمشق خلال جلسته الثالثة للدورة العادية للعام 2017 إلى الإسراع بتأهيل البنى التحتية في المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار ولاسيما شبكات الكهرباء والهاتف وإعادة تأهيل المدارس والمؤسسات الأخرى.

وجدد أعضاء المجلس مطالباتهم بإزالة اشغالات الرصيف المحيط بملعب تشرين وحصر منح الرخص الموسمية لأسر الشهداء وذويهم والمصابين وإعادة النظر بتنظيم المخالفات بحق المحال في سوق الهال القديم متسائلين عن سبب تعديل خط برامكة ساحة الأمويين قاسيون دمر طريق الربوة.

وفي إطار إجاباتهم عن تساؤلات الأعضاء أكد عضو المكتب التنفيذي لشؤون التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة فيصل سرور أن محافظة دمشق تقوم بالتعاون مع أقسام الشرطة بجولات ميدانية دورية لضبط مختلف المخالفات والإشغالات في جميع المناطق لافتا إلى أنه تم تنظيم أكثر من 11 ألف ضبط منذ بداية العام حتى نهاية الشر الماضي.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل هيثم ميداني إلى أنه تمت إعادة خط برامكة قاسيون دمر إلى طريق الربوة نظرا للأعطال الكبيرة التي تلحق بالباصات بسبب صعوبة طريق قاسيون بينما تم تعديل تعرفة السرفيس تكسي وستطرح اعلانات المشروع قريبا إذ من المقترح تنفيذه بداية شهر حزيران القادم.

رئيس مجلس المحافظة المهندس عادل العلبي طلب من مختلف الجهات التعاون مع أعضاء المكتب التنفيذي لإنهاء مختلف القضايا التي تهم المواطنين.

ويتابع المجلس عقد جلسته الأخيرة يوم غد لمناقشة المواضيع المتعلقة بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك وتقرير لجنة الخدمات والمرافق والصحة والدفاع المدني.