مجلس مدينة حلب: اجراءات لإعادة نبض الحياة إلى المدينة

تمحورت مداخلات أعضاء مجلس مدينة حلب خلال أعمال دورته العادية الثالثة لهذا العام حول ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة الأهالي وأصحاب المحال التجارية إلى الأحياء المحررة من الإرهاب واستئناف نشاطهم التجاري ووضع آلية لضبط حركة الاسواق وتفعيل العمل بالنافذة الواحدة وتكثيف حملات النظافة ورش المبيدات ومكافحة القوارض مع قدوم فصل الصيف .

ووافق مجلس المدينة خلال اجتماعه الذي خصص لمناقشة مجموعة من القضايا الخدمية للنهوض بالواقع الخدمي في المدينة على تحديد رسوم بعض الخدمات التي يقدمها مركز خدمة المواطن .

وأشار رئيس المجلس المهندس محمد أيمن حلاق إلى أن مدينة حلب تحولت إلى ورشات عمل لإعادة إعمارها منذ تخليصها من رجس الإرهاب. حيث تم وضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها من قبل خبراء ومختصين، وتم إيلاء المناطق الصناعية والاقتصادية الاهتمام الأوسع من أجل المساهمة بإعادة دوران عجلة الاقتصاد وتمكين الصناعيين والحرفيين من العمل والإنتاج.

وبين حلاق أن مجلس المدينة يقوم بمراجعة كل القرارات التي قام باتخاذها في ظل الظروف الاستثنائية قبل تطهير المدينة من الارهاب. كما بدأ بالعمل على وضع خطط لإعادة المدينة إلى ألقها من خلال اتخاذ قرارات تنظيمية بما يلبي احتياجات المواطنين وبما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي والاقتصادي والثقافي للمدينة.

وشدد حلاق على المديريات الخدمية والمركزية العمل بكل إمكاناتها لتنفيذ ما هو مطلوب منها من أجل إعادة نبض الحياة للمدينة والعمل على تطوير النظام العمراني للأحياء والمناطق الموصوفة بالسكن العشوائي من خلال إنجاز المخطط التنظيمي الذي يتم العمل حالياً عليه.

حضر الاجتماع رئيس مجلس المحافظة محمد حنوش وعضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المهندس فارس فارس.