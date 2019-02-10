مجلس مدينة حمص يباشر بهدم البناء الآيل للسقوط في شارع النوري

باشر مجلس مدينة حمص بالتعاون مع فرع حمص للشركة العامة للطرق والجسور أعمال هدم البناء الآيل للسقوط الواقع في شارع النوري والتابع لمديرية أوقاف حمص.

المهندس محمد رسمي السباعي عضو مجلس مدينة حمص ولجنة تفعيل السوق أشار إلى أن سقف البناء متهدم بالكامل وهو يعلو سوق البزورية الكبير أحد أشهر أسواق المدينة والمكون من محال تجارية عدة تشكل بدورها أرضية الطوابق العليا لمديرية الأوقاف.

وأضاف السباعي: إنه سيتم التعاون مع تجار سوق البزورية لإعادة تأهيل السقف تمهيداً لعودتهم خلال أشهر لفتح محلاتهم وتفعيل السوق الذي يزوره أكثر من 1000 شخص يومياً ويعد من الأسواق النشطة في المدينة.

ولفت السباعي إلى عودة أكثر من 70 محلاً تجارياً من أصل 85 محلاً في شارع النوري الكبير “السوق المسقوف” لمزاولة نشاطهم التجاري من جديد بعد إعادة تأهيله بالإضافة إلى عودة بعض المحلات في باقي تفرعات السوق، مبيناً أنه تم اليوم البدء بتركيب لوحات جدارية كهربائية داخل السوق.