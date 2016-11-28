مجهولون يعتدون على مركز لايواء اللاجئين في النمسا

ألقى مجهولون الأحد 27 تشرين الثاني قنبلة حارقة على مركز لإيواء اللاجئين قرب العاصمة النمساوية فيينا.

ونقلت وكالة الأنباء النمساوية، “إيه.بي.إيه”، عن متحدث باسم الشرطة تصريحه، أن زجاجة جعة مملوءة بسائل شديد الاحتراق أُشعلت وأُلقيت على سور المركز، مؤكدا عدم وقوع إصابات.

وباشرت الشرطة المحلية والسلطات المسؤولة عن التعامل مع الحوادث المشتبه بأنها جرائم كراهية، التحقيق في الحادث.

وسبق وأن أقدم مجهولون في حزيران الماضي على حرق مخيم أعد لاستقبال للاجئين في مدينة التينفلدين شمال النمسا، كان مخصصا لإيواء 48 لاجئا، حيث أتى الحريق على المبنى بالكامل دون إصابات.