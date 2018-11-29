محادثة خاصة بين بوتين وترامب في قمة مجموعة العشرين

وفقاً لموقع سبوتنيك، كشف مصدر روسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقدان اجتماعا خاصا لمدة عشرين دقيقة في قمة مجموعة العشرين.

المصدر أكد أن لقاء بوتين وترامب يضم محادثة خاصة مدتها عشرون دقيقة، ومن المقرر إجراء مزيد من المحادثات بمشاركة أعضاء الوفود.

ويشار إلى أنه من المتوقع أن يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في الصيغة الموسعة للمفاوضات.

وصرح مصدر مطلع، صباح اليوم، أنه من المقرر عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في الأول من ديسمبر/كانون الأول، في الأرجنتين على هامش قمة مجموعة العشرين، حيث من المتوقع أن يستمر الاجتماع لأكثر من ساعتين.