محاضرة في ثقافي حمص بعنوان «سورية رحم الحضارة البشرية»

تركزت المحاضرة التي استضافها المركز الثقافي بحمص بعنوان “سورية هي رحم الحضارة البشرية” للباحث الدكتور علي صقر أحمد حول المكتشفات الأثرية التي وجدت في كثير من المدن الأثرية والتاريخية القديمة في بلاد الشام والرافدين التي تؤكد على تجذر الحضارة البشرية في سورية.

وبين أحمد أن المخترعات التي عرفها أهل الشرق القديم من فخار وبناء المدن المسورة وملامح نظام الدولة الذي وجد عند السومريين نشأ في مدن مثل “ماري”، كما أن أعظم إنجاز عرفته البشرية على يد السوريين هو اختراع الكتابة التي ساهمت في الحفاظ على الذاكرة بالتزامن مع وجود المدن الأولى في المشرق التي تطورت حالته، وكان ذلك مقدمة لولادة أول إمبراطورية في تاريخ العالم هي الامبراطورية الأكدية ويعاصرها في سورية “إبلا” “ماري” منذ الألف الثالث قبل الميلاد.

وأشار الباحث أحمد إلى أن الكتابة السورية “المسمارية الإبلائية” كانت أيضا مثار اهتمام العالم منذ السبعينيات من القرن الماضي، لافتا إلى أن النصوص المكتشفة أفصحت عن مملكة مزدهرة ومتطورة تعاصرها مملكة ماري “تل الحريري” السورية، حيث أكدت عبقرية المهندس المعماري السوري منذ الألف الثالث قبل الميلاد والتي تجلت في القصر الملكي الذي تربع على هكتارين بثلاثمئة غرفة.

ولفت أحمد إلى أن الألفية الثانية قبل الميلاد تشهد على أن سورية كانت أيضا رحما للحضارة البشرية حيث شهد الشرق منظومة من الممالك كانت سورية موطناً ومنطلقاً حيث كشفت التنقيبات الأثرية في بطون التلال الأثرية منذ بدايات القرن الماضي عن هذه الممالك النائمة، تحت هذه التلال منذ نهاية الألف الثاني قبل الميلاد.

وفي العراق بين أحمد أن هجرة الجماعات السورية “الأمورية” إليها ساهمت في تأسيس أعظم مملكتين هما “آشور وبابل” وقال “لا ننسى في هذا السياق المركز الكنعاني السوري على الساحل وعلى بعد 11 كم شمالاً من مدينة اللاذقية كانت تغفو في أحضان تل رأس شمرا أوغاريت التي كان على يد عباقرتها الفضل الأول والأقدم في ابتكار أول نظام كتابي قائم على الأبجدية في ترتيب أصوات الكلام وكتابة الحروف”.

يذكر أن الدكتور أحمد مدرس في عدة جامعات عربية وسورية وعضو هيئة تدريسية في قسم التاريخ بجامعة البعث صدر له الجزء الأول من موسوعة النقوش التدمرية القديمة عن الهيئة العامة السورية للكتاب بعنوان “النقوش النذرية” وهو الآن في طور إصدار الجزء الثاني من النقوش التكريمية ويحمل شهادة الدكتوراه في الدراسات السامية “اللغات الشرقية القديمة واللغات الارامية والارامية التدمرية”.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار البرنامج نصف الشهري لجمعية العاديات الأثرية التاريخية في حمص.