محافظة اللاذقية: الأملاك العامة خط أحمر وغير مسموح التعدي عليها

أوعز محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم إلى مجلسي مدينتي اللاذقية وجبلة بالتشدد في إجراءات الحفاظ على الأملاك العامة ومنع التعدي عليها وتجازها وبتطبيق القوانين والأنظمة النافذة في حمايتها وقمع المخالفات.

وشدد المحافظ السالم خلال لقائه رئيسي وأعضاء مجلسي المدينتين على مكافحة الفساد بكل أشكاله وأساليبه والحد من الهدر وضبط الانفاق والتركيز على القضايا المهمة وذات الأولوية التي تعزز قوة وصمود الشعب ومؤسسات الدولة. وأكد السالم على اختيار الكفاءات المناسبة التي تمتلك القدرات والطاقات وتتحلى بالمسؤولية والنزاهة لشغل المفاصل والدوائر المهمة بعيداً عن الانتقائية والمحسوبيات.

وبيّن المحافظ أهمية العمل المؤسساتي والإسراع في تنفيذ المشاريع المتوقفة وإنهاء التشابكات للعقود مع الجهات العامة خلال فترة قصيرة داعياً مجلسي مدينتي اللاذقية وجبلة إلى تفعيل لجان الاحياء والمخاتير لتقوم بدورها بشكل فعال في تقديم الخدمات الأفضل للمواطن.

ودعا إلى الاهتمام بذوي الشهداء وبجرحى الجيش وان تكون الأولوية في التعيين وتأمين العمل لجرحى الجيش وحسب نسبة الإصابة مؤكداً أهمية الإعلام في الاضاءة على الجوانب السلبية في مختلف قطاعات المحافظة مع التنويه بالإيجابيات واعتماد الدقة والمهنية.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة