محافظة دمشق تتخذ عدة إجراءات في حال هطول أمطار غزيرة

اتخذت محافظة دمشق جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع حدوث أي اختناقات بالشوارع جراء الأحول الجوية السائدة وتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي واحتمال أن يكون الهطل غزيرا في دمشق والمنطقة الجنوبية.

وأكد مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق المهندس طارق نحاس أنه تم تعزيل المطريات بالكامل ووضع مضخات إضافية في جميع الانفاق ومد مطريات جديدة والعمل على فصلها عن مجرى الصرف الصحي لاستيعاب كميات كبيرة من المياه في حال كانت غزارة الأمطار أكثر من المتوقع.

وأشار نحاس إلى أن ورشات الصيانة جاهزة على مدار الساعة للتدخل للحيلولة دون وقوع مشكلات في حركة السير ومواجهة أي طارئ مبينا أنه تم توسيع شبكات الصرف في المناطق التي تتجمع فيها مياه الأمطار عادة.

وفي نفق الفيحاء أكد محمد المصري أحد عمال محافظة دمشق أن هناك استنفارا لمنع حصول أي طوفان بالمياه حيث تم تشكيل ورشات من آليات شفط وتعزيل وفتح مجاري الصرف الصحي في كل أنفاق وشوارع المدينة.