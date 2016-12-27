محافظ الحسكة: صرف قيمة جدول الأضرار السابع خلال فترة قريبة

أعلن محافظ الحسكة جايز الحمود الموسى أنه سيتم صرف قيمة الجدول السابع المخصص من لجنة الاضرار الفرعية فى المحافظة والذى تبلغ قيمته 572 مليونا و246 الف ليرة ويستفيد منه 2288 متضررا من الاعتداءات الارهابية خلال الفترة القريبة القادمة بعد اقراره من قبل اللجنة العليا لاعادة الاعمار فى سورية ورصد الاعتماد المالى له.

وأشار المحافظ خلال اجتماع للجنة الاضرار الفرعية اليوم الى الاسراع فى دراسة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين المتضررين والحرص على تدقيق الاضابير المقدمة ومدى استكمالها للشروط المطلوبة واحتساب نسبة الضرر الذى لحق بممتلكات المواطنين نتيجة الاعمال الارهابية وفق الكشوفات الحسية الواقعية من قبل لجنة الاضرار وإعطاء كل مواطن ما يستحقه من تعويض مالى مبينا أن اللجنة أنجزت اليوم دراسة الجدول العاشر على مستوى المحافظة.

من جهته بين المهندس حمود شلاش مدير المكتب الفرعى للجنة أن عدد الاضابير المقدمة من قبل المواطنين الى مكتب الاضرار تجاوز 20 الف طلب تمت دراسة 14 الفا و890 طلبا منها وتم صرف الجداول من الاول للسادس بكتلة مالية بلغت 773 مليون ليرة سورية استفاد منها نحو 8600 مواطن متضرر.

وأشار شلاش الى أن اللجنة أنهت دراسة الجداول السابع والثامن والتاسع وتم ارسالها الى وزارة الادارة المحلية والبيئة واللجنة العليا لإعادة الاعمار حيث تم تصديقها بانتظار التحويلات المالية الخاصة بالجداول الثلاثة للمباشرة بصرفها للمواطنين المتضررين.