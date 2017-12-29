محافظ السويداء: جهوزية تامة للتعامل مع أي طارئ خلال الأعياد

أكد محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي جهوزية منظومة الإسعاف والدفاع المدني وفوج الإطفاء في السويداء واستعداد طواقمها للتعامل مع أي حالات طارئة خلال فترة الأعياد وغيرها.

جاء ذلك عقب جولة تفقدية للمحافظ أمس على أقسام مشفى الشهيد زيد الشريطي بالسويداء حيث اطلع خلالها على سير العمل ومدى جاهزية الطواقم الطبية والتمريضية والأجهزة وتوافر الأدوية واستمع من عدد من المرضى عن مستوى الخدمة الصحية المقدمة لهم والذين أعربوا عن شكرهم للجهود المبذولة لمتابعة حالاتهم وعلاجها.

وعبر المحافظ عن ارتياحه لجهوزية الأقسام وكوادرها ومستوى الخدمة الطبية والعلاجية.

كما قام المحافظ بجولة على مديرية الدفاع المدني وفوج الإطفاء في مدينة السويداء واطلع على جاهزية آلياتها وعناصرها حيث جرى تنفيذ افتراضيات إسعاف مرضى ومصابين وإنقاذ أشخاص عالقين في أعلى المباني وإطفاء حريق حيث كانت الاستجابة ناجحة وضمن المعايير الزمنية.

ونوه المحافظ بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في هذه المرافق وإحساسهم العالي بالمسؤولية في مختلف الأوقات والظروف والسهر على راحة المواطنين.