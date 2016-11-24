محافظ السويداء يزور عددا من جرحى الجيش

تقديرا لبطولاتهم وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن زار محافظ السويداء عامر العشي ورئيس مجلس المحافظة عصام الحسين ومدير الصحة عددا من جرحى الجيش والقوات المسلحة في منازلهم للاطمئنان على صحتهم ومتابعة أوضاعهم.

وشملت الزيارة كل من الجرحى غسان أبوحمدان في قرية الرحى ويامن مرشد في بلدة الكفر ووليم كيوان وصلاح عدوان وفهد مذكور وفادي محمد كيوان وفهد عدنان كيوان ومثنى الحلبي في قرية سهوة الخضر.

وعبر عدد من الجرحى وذويهم عن تقديرهم لهذه الزيارة لمتابعة أوضاعهم ومتطلباتهم من الجهات المعنية في المحافظة سواء على صعيد الخدمة الطبية والصحية أو متابعة شؤونهم الإدارية وتقديم الدعم المتاح لتمكينهم من تأمين فرصة عمل تحقق لهم معيشة كريمة دون الاعتماد على أحد مؤكدين أن الوطن غال وترخص في سبيله التضحيات.

من جانبه قال العشي: إن الجرحى هم شهداء أحياء قدموا أجزاء من أجسادهم سياجا للوطن ونحن نستمد القوة والعزيمة من معنوياتهم العالية” مؤكدا حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لجرحى وأبطال الجيش العربي السوري الذين قدموا التضحيات الجسام في الميدان ضد الإرهاب ليبقى الوطن عزيزا مصانا، والاطمئنان عن أوضاعهم ومتابعة شؤونهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم لضمان عودتهم لممارسة حياتهم الطبيعية وتأمين الحياة الكريمة لهم.

بدوره أكد مدير صحة السويداء الدكتور حسان عمرو أن المديرية تضع كل إمكاناتها تحت تصرف الجرحى الذين مهما تقدم لهم لا يمكن أن يرتقي لمستوى تضحياتهم، وذلك من حيث تقديم الرعاية الطبية والعلاجية ومتابعة أوضاعهم الصحية وتأمين متطلباتهم من أدوية وضمادات وعلاج فيزيائي وعمليات جراحية وغيره بشكل سريع إضافة إلى الدعم النفسي بما يضمن الشفاء العاجل لهم.

وجرى خلال الزيارة التي شارك بها عدد من المعنيين بمتابعة شؤون الجرحى بالمحافظة تقديم هدايا عينية ومادية للجرحى، إضافة الى تقديم كرسي كهربائي للجريح وليم كيوان.