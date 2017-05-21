محافظ حلب: إعادة تفعيل المناطق الصناعية والحرفية هي أولوية في عمل المحافظة

بحث محافظ حلب حسين دياب مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية في الليرمون وعدد من أصحاب المنشآت الصناعية فيها اليوم الخطوات الجارية لإعادة تأهيل المنطقة وتوفير احتياجات الصناعيين بما يسهم في عودة المعامل للإنتاج .

وأكد المحافظ الحرص التام على تسريع خطوات إعادة تأهيل منطقة الليرمون الصناعية التي تعرضت لتدمير لمنشآتها وسرقة خطوط الإنتاج من الارهابيين لافتاً إلى أن عملية تأهيل المنطقة بدأت منذ عودة الأمن والاستقرار إليها وذلك بدعم من الحكومة حيث تم رصد المبالغ اللازمة لتأهيل شبكة الاتصالات والشبكة الكهربائية والإنارة العامة وغيرها من الأعمال المطلوبة وماتزال عملية التأهيل والصيانة مستمرة للإنتهاء من جميع الأعمال وتوفير بيئة العمل المناسبة للصناعيين .

ولفت دياب إلى أن إعادة تفعيل المناطق الصناعية والحرفية هي أولوية في عمل المحافظة لما تؤديه هذه الصروح الاقتصادية من دور مهم في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني مبدياً استعداد المحافظة لتقديم كل ما يلزم لتسريع العمل وتلبية احتياجات الصناعيين مؤكداً على شركة الاتصالات تأمين الاتصالات لاسلكياً لكل منشأة تباشر العمل ومؤسسة المياه لإيصال خطوط المياه للمعامل الجاهزة.

كما طلب المحافظ من الصناعيين ترحيل الأنقاض إلى خارج منشآتهم لتتولى بعد ذلك المحافظة والمديريات المعنية ترحيلها على الفور مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين الحراسة الأمنية في المنطقة حفاظاً على المنشآت من العبث أو السرقة بينما دعا الصناعيين إلى تعيين موظفين وعمال للحراسة الداخلية ضمن المنشأة ذاتها.

بدورهم قدم الصناعيون عدة مداخلات أكدوا خلالها أنهم بانتظار الانتهاء من أعمال المشاريع الخدمية لمعاودة تشغيل معاملهم وعزمهم على ذلك بأسرع وقت ممكن رغم الدمار الكبير الذي لحق بمنشآتهم.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء المكتبين التنفيذيين لمجلسي المحافظة والمدينة ومديرو المؤسسات الخدمية.