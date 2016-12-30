محافظ حلب يبحث مع اللجنة الرئيسية لاعادة اعمار المدينة سبل تسريع العمل

دعا محافظ حلب حسين دياب الى وضع الرؤى والاهداف الواضحة والدقيقة وبذل كل الجهود لاعادة الاعمار في حلب وتنفيذ الخطط الانية لاصلاح كل ما خربته يد الارهاب مشيرا الى ضرورة الاستنفار لاعادة الالق لمدينة حلب وازالة اثار الارهاب عنها.

ولفت دياب خلال تروءسه اجتماع اللجنة الرئيسية لاعادة اعمار المدينة الى ضرورة وضع رؤية تخطيطية وعمرانية لكل أحياء المدينة وتأهيل البنى التحتية والمنشات العامة والخدمية وتحديد أولويات العمل لتقديم كل ما يلزم للاهالي وتشكيل مجموعات عمل لتوثيق الاضرار جراء الاعمال الارهابية وتحليل الوضع الراهن وتحديد أولويات العمل والتعاون الوثيق مع جامعة حلب والاستفادة من كوادرها في ذلك.

وطلب محافظ حلب من جميع المعنيين تقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل القوانين والتشريعات واقتراح المشاريع الملبية لمتطلبات اعادة الاعمار ودراسة وضع المدينة القديمة لاعادة اعمارها بما ينسجم مع قيمتها الاثرية والتاريخية.

وتركزت مداخلات الحضور على أهمية تشكيل فرق عمل لتوثيق الاضرار في كل أحياء المدينة واحداث بنك معلومات تصب فيه جميع الدراسات والمسوحات والتقييم الراهن للواقع مطالبين باحداث صندوق خاص لاعادة اعمار حلب واصدار التشريع اللازم لذلك وتوحيد دفاتر الشروط والمواصفات الفنية لجميع المديريات وخصوصا بما يتعلق بالاعمال المطلوبة لترميم المدينة القديمة والتنسيق التام فيما بينها خلال العمل.

ودعا الحضور ادارة جامعة حلب لتوجيه كل مشاريع التخرج للمواضيع المتعلقة باعادة اعمار المدينة.

حضر الاجتماع نائب المحافظ عماد غضبان ومعاون قائد الشرطة العميد نضال المصرى ومعنيون.