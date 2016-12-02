محافظ حلب يتفقد عملية تأهيل المرافق والخدمات في حي مساكن هنانو

تفقد محافظ حلب حسين دياب اليوم عمليات تأهيل المرافق والخدمات في حي مساكن هنانو وتابعا عمل الورشات الفنية التي تقوم بإزالة الأنقاض وترحيلها.

وفي بداية الجولة، اطلع محافظ حلب على الطريق الذي تم تأهيله لربط حي مساكن هنانو والأحياء المجاورة مع باقي الاحياء السكنية حيث يمتد هذا الطريق من دوار شيحان مرورا بطريق الكاستيلو ودوار بعيدين وصولا الى مساكن هنانو والذي قامت المديريات الخدمية بعملية تأهيل سريع له ليكون في خدمة الأهالي العائدين

وبين محافظ حلب ان كل الجهود تبذل لإعادة تأهيل كافة الخدمات والبنى التحتية في الاحياء المطهرة من الإرهاب وبما يؤمن احتياجات الأهالي الذين بدأنا بالعودة الى منازلهم، منوها الى انه سيتم تسيير باصات للنقل الداخلي اعتبارا من يوم غد السبت لتخديم الاحياء المطهرة كما تقوم سيارات جوالة عائدة لفرع المؤسسة العامة الاستهلاكية تضمن تشكيلة واسعة من السلع والمواد الغذائية بالتجوال في شوارع حي هنانو ويضاف لذلك استمرار توزيع المساعدات الغذائية والاغاثية على الأهالي العائدين وتأمين الخدمات الصحية لهم عبر العيادات المتنقلة وتوفير مياه الشرب من خلال تجهيز وتركيب ١٠ خزانات كحل سريع ريثما يتم تأهيل شبكة المياه كما سيتم افتتاح المدارس خلال ايام قليلة لإعادة الاطفال الى مقاعد العلم والدراسة .

وتم خلال الجولة الاطلاع على حجم الدمار الكبير الذي الحقه الإرهاب بمقسم هاتف مساكن هنانو حيث أشار المهندس مصطفى مصري مدير اتصالات حلب الى ان كافة تجهيزات المقسم مسروقة وسيتم تأمين الخدمة الهاتفية للأهالي قريبا عن طريق الربط الميكروي وقد بدأت الفرق الفنية بالعمل اللازم لذلك .

كما تحاور محافظ حلب مع الأهالي العائدين الى الحي واكد لهم حرص المحافظة التام على مساعدتهم مبيناً لهم ان العمل يتم على مدار الساعة لإزالة آثار الإرهاب وإعادة نبض الحياة لهذا الحي ولكل حي يتم تطهيره من العصابات الإرهابية .

الأهالي من جانبهم بينوا ان فرحتهم كبيرة بالخلاص من الإرهاب وانهم سيعيدون إعمار ما هدمته يد الإرهاب بالتعاون مع المحافظة وان إيمانهم راسخ بان كل احياء حلب وسورية ستحرر قريبا من الإرهاب والإرهابيين بفضل صمود وبطولات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة.

شارك في الجولة امين فرع حلب للحزب احمد صالح ابراهيم ورئيسا مجلسي المحافظة والمدينة وعدد من اعضاء قيادة فرع حلب للحزب والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة

البعث ميديا- حلب – عمار العزو