محافظ حماة يعفي رئيس دائرة الأبنية المدرسية بالمحافظة

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة ضبوطا تموينية بحق 7 أفران في بلدات وقرى الشيحة واصيلة والمحروسة والهزانة لارتكابها تجاوزات ومخالفات في تصنيع وإنتاج الخبز.

جاء ذلك خلال جولة لمحافظ حماة الدكتور محمد الحزوري اليوم على هذه الأفران حيث تبين ارتكابها مخالفات سوء تصنيع ونقص في الوزن والبيع بسعر زائد.

وشملت جولة المحافظ أيضا عددا من المدارس في منطقة مصياف التي تعاني من مشاكل في المرافق العامة والتجهيزات الكهربائية والمدرسية ولا سيما المقاعد الصفية وبناء على اقتراح المحافظ تم إنهاء تكليف رئيس دائرة الأبنية المدرسية في مديرية تربية حماة جراء المعطيات والمشكلات والتقصير الذي يعاني منه عدد من مدارس المحافظة.