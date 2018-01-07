محافظ حماه يزور جرحى الجيش ويعد بالمزيد من الاهتمام

تقديرا لتضحياتهم في صون أمن الوطن والحفاظ على استقراره زار محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري وأمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد باشوري اليوم عددا من جرحى الجيش والقوات المسلحة في مدينة تل سلحب بمنطقة الغاب.

وأشار الحزوري خلال زيارته الجرحى إلى ضرورة تأمين فرصة عمل لذويهم ودخل يكفل لهم العيش الكريم والرعاية الصحية اللازمة ومتابعة وضعهم الصحي والاستشفائي بالتعاون مع المشافي العامة ومديرية الصحة والجهات التابعة لها بالمحافظة وذلك من خلال تأمين مستلزمات العلاج الضرورية من أدوية وتجهيزات طبية.

ولفت محافظ حماة إلى أن الزيارة تأتي كعربون شكر على تضحيات بواسل الجيش العربي السوري وشجاعتهم وللاطمئنان على وضعهم الصحي والعلاجي ومتابعة متطلباتهم واحتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

بدوره بين مدير صحة حماة الدكتور عامر سلطان أن المديرية تقدم الرعاية الطبية والعلاجية لجميع جرحى الجيش العربي السوري وتتابع أوضاعهم الصحية وتأمين متطلباتهم من أدوية وضمادات وعلاج فيزيائي وعمليات جراحية وغيرها بشكل سريع.إضافة إلى الدعم النفسي بما يضمن الشفاء العاجل لهم.

وعبر عدد من الجرحى وذووهم عن تقديرهم للاهتمام الذي توليه الجهات المعنية في المحافظة لمتابعة أوضاعهم ومتطلباتهم سواء على صعيد الخدمة الطبية والصحية أو متابعة شؤونهم الإدارية وتقديم الدعم المتاح لتأمين فرصة عمل مطالبين بضرورة تأمين معالج فيزيائي وتوفير المستلزمات الطبية.

شارك في الجولة هناء الأحمد عضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي.