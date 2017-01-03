محافظ حمص: يتفقد الاسر المهجرة من مدينة تدمر جراء الارهاب

تفقد محافظ حمص طلال البرازى اليوم الاسر المهجرة من تدمر فى مركز الاقامة المؤقتة فى مقر معهد تقنيات الحاسوب بحى بابا عمرو.

وجال البرازى فى المركز واستمع من بعض الاسر المقيمة فيه والقائمين عليه الى واقع حياتهم فى المركز وسبل تلافى بعض المعوقات كتأمين النقل الداخلى لهم ورفد الحى بوسائط تربطهم بالمدينة وتأمين أجهزة تلفزيون للأسر المهجرة.

ونوهت الاسر المقيمة فى المركز ببطولات الجيش العربى السورى وتضحياته الجسام فى تدمر وكل المواقع التى يواجه فيها الارهاب معربين عن ثقتهم بعودتهم القريبة الى تدمر التاريخ والحضارة وأن بقاء الارهاب لن يطول أمام بسالة الجيش العربى السورى وصمود السوريين.

ولفت المحافظ فى تصريح صحفى عقب جولته فى المركز الى ان الهيئة الفرعية للإغاثة بالمحافظة وضمن توجيهات الحكومة تعمل على احتضان كل المهجرين من مناطقهم جراء الارهاب ولا سيما من مدينة تدمر وتأمين كل المستلزمات الاساسية من اقامة وإيواء ومواد غذائية وإغاثية ورعاية صحية لهم.

وأوضح المشرف على مركز إيواء الاسر المهجرة من تدمر فى حى بابا عمرو /على ايبو/ أن المركز استقبل 26 عائلة تضم نحو 140 شخصا وتم تقديم مختلف اشكال الدعم والمعونات الإغاثية والغذائية لهم وكل اشكال الرعاية الطبية والصحية بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الرسمية ومنظمة الهلال الاحمر العربى السوري.

وتم توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على 76 من الاطفال بالمركز اضافة الى كرسى متحرك لطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة0

شارك بالجولة عدد من اعضاء قيادة فرع حمص لحزب البعث العربى الاشتراكى واعضاء مجلس الشعب عن المحافظة ومدير الشوءون الاجتماعية بحمص وسيم الصغير.