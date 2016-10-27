محافظ درعا: العمل على افتتاح عدد من المشروعات وإنشاء منطقة صناعية

بين محافظ درعا محمد خالد الهنوس ان المحافظة عازمة على افتتاح عدد من المشروعات مع إعطاء الأولوية لدعم أسر شهداء الجيش العربي السوري في استثمار الأكشاك.

وأوضح المحافظ خلال اجتماع محافظة درعا مع مجلس المدينة في المجمع الحكومي اليوم، ان من المشروعات المزمع افتتاحها إنشاء مطحنة جديدة في مدينة إزرع بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 300 طن سوق هال مركزي في إزرع، والانطلاق بمشروع إرواء مدينة درعا عن طريق تجمع آبار خربة غزالة وإنشاء مركز تبريد يتبع لفرع الخزن والتسويق في منطقة الكاشف، ليكون بديلا لمركز التبريد شرق المدينة والذي تعرض للتدمير الكامل في العام الماضي.

وبين الهنوس ان المحافظة تعطي الأولوية في مشروعاتها لدعم أسر الشهداء من القوات المسلحة والجيش العربي السوري من خلال إعطائهم الأولوية في استثمار الأكشاك، كذلك استثمار عدد من الأكشاك لصالح مكتب الشهداء والجرحى، كما ان المحافظة تبحث حل مشكلة المحال الصناعية المنتشرة داخل مدينة درعا، من خلال إنشاء منطقة صناعية جديدة وتخديمها بالبنى التحتية في أحد أطراف المدينة.

بدوره عرض أمين عام المحافظة محمد خير أبو زيد عددا من المشروعات الاستثمارية التي تمكن مجلس المدينة من تأمين احتياجاته في إعادة الإعمار، وتأمين متطلبات السوق المحلية بأسعار جيدة وتوفير فرص عمل ومنها استثمار مكبس بلوك يدوي واستثمار مخبز الضاحية وصيانته ووضعه في الخدمة ودراسة مشروع لإنشاء مكبس خراطيم لتخفيض تكاليف الصيانة والإصلاح لآليات مجلس المدينة وكل الآليات الحكومية، إضافة إلى مشروع لاستثمار معمل المعكرونة المتوقف منذ سنوات ومشروعات استثمارية ذات طابع تشاركي بين المجلس وجهات اخرى.

من جهتها أشارت اللجنة المشتركة بين المحافظة ومجلس مدينة درعا إلى عدة مواقع للاستثمار وتحويلها إلى إسواق تجارية وأخرى ذات طابع شعبي، حيث بين المهندس عبد الحكيم الخطيب عضو اللجنة ان الأسواق المتوقع إنشاؤها في المدينة تتوزع في كل من أحياء الكاشف الشرقي و قرب مركز الانطلاق الجديد وكورنيش المطار وضاحية الشهيد باسل الأسد، مبينا ان اللجنة تبحث مع المكتب التنفيذي لمجلس مدينة درعا إنشاء أكشاك جديدة وتحسين واقع الأكشاك الموجودة.