محافظ درعا: تأمين احتياجات ذوي الشهداء من مادة مازوت التدفئة

طلب محافظ درعا محمد خالد الهنوس من رؤساء مجالس المدن والبلدات القيام بجولات تفقدية على الأحياء الواقعة ضمن نطاق عملهم للوقوف على احتياجات المواطنين وتأمين متطلبات ذوي الشهداء العسكريين من مادة مازوت التدفئة.

ودعا المحافظ خلال اجتماع لجنة المحروقات الفرعية في صالة المجمع الحكومي اليوم إلى الاستمرار بتوزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة على المواطنين في كل المناطق والبلدات بكمية 200 ليتر لكل أسرة، مبينا أن نسبة توزيع المحروقات لعمليات التدفئة في كل المدن والبلدات تبلغ 90 بالمئة والكمية الإجمالية الموزعة نحو 11 مليون ليتر من مادة المازوت.

ووافقت اللجنة في اجتماعها الماضي على منح ذوي الشهداء العسكريين في كل مناطق المحافظة مخصصاتهم من مازوت التدفئة وفق قوائم اسمية.