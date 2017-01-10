محافظ درعا يشدد على سير الامتحانات الجامعية بالشكل الأمثل

وخلال جولة تفقدية له أمس للاطلاع على سير الامتحانات في كليات درعا التابعة لجامعة دمشق، لفت الهنوس إلى أن إصرار الطلبة على مواصلة تحصيلهم العلمي رغم ما يفعله الإرهاب لعرقلة مسيرة العلم ونشر الجهل والتخلف.

من جهته قال أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي كمال العتمة: إنه مهما حاول الإرهاب فعله لمنع طلبة درعا من حضور

الامتحانات لن يزيدهم إلا إيمانا بأن العلم خير وسيلة لمواجهة التطرف، لافتا إلى أن نسبة الحضور المرتفعة هي أكبر دليل على ذلك.

بدوره أكد رئيس فرع الجامعة بدرعا الدكتور محمد الصبح أن نسبة حضور الامتحانات تراوحت بين 70 إلى 80 بالمئة وأن إجمالي عدد الطلبة المسجلين في كل كليات درعا بلغ نحو 15 ألف طالب وطالبة.