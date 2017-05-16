محافظ دير الزور يطلع على أوضاع جرحى الاعتداءات الإرهابية الأخيرة

زار محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمره الجرحى الذين أصيبوا خلال اليومين الماضيين نتيجة اعتداءات تنظيم “داعش” الإرهابي على الأحياء السكنية وذلك في مشفى الشهيد أحمد طه هويدي بالمدينة.

وفي تصريح له أشار المحافظ إلى أن الاعتداءات الإرهابية لتنظيم “داعش” على الأحياء السكنية لم تنل من صمود أبناء دير الزور.

من جهته نوه أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي ساهر الصكر بتضحيات أبناء سورية على امتداد مساحة الوطن ووقوفهم إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري وخصوصا في دير الزور التي كانت “السر في صمود وثبات المدينة في وجه كل قوى الإرهاب”.

هذا وعبر عدد من الجرحى عن تقديرهم لهذه الزيارة مؤكدين أن الاعتداءات الإرهابية لن تنال من مواقفهم ودعمهم للجيش العربي السوري في الحرب على الإرهاب.

وكان تنظيم “داعش” الإرهابي استهدف خلال اليومين الماضيين بعشرات القذائف أحياء الجورة والقصور وهرابش في مدينة دير الزور ما تسبب باستشهاد طفل وإصابة 20 مدنيا بجروح بعضهم في حالة خطرة.